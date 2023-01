Anderlecht: les millions de Duranville pour renforcer le noyau

Anderlecht cherche encore un attaquant, un back gauche, un défenseur central et un milieu de terrain. Du côté des départs, c’est Dortmund qui est le plus concret pour Julien Duranville, dont le RSCA espère retirer au moins dix millions.

Reconstruire un noyau équilibré et compétitif d’ici à la fin du mercato de janvier, autrement plus compliqué à bien négocier que la période des transferts estivale, voilà la mission – impossible ?- de Jesper Fredberg pour ses grands débuts en tant que patron sportif des Mauves. Qui est censé renforcer le noyau pour la fin de la saison actuelle tout en préparant déjà la suivante. Le temps presse pour le Danois, auquel il ne reste que huit jours pour tenter de boucler la plus grande partie des nombreux dossiers qui tapissent son bureau de Neerpede. C’est la grande lessive d’hiver à Anderlecht, qui croise les doigts pour en sortir plus propre et plus léger.