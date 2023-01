Le départ de Nicolas Raskin se précise: le médian du Standard a passé ses tests physiques et médicaux... à Londres

Alors que le club écossais des Rangers affirme n’avoir trouvé aucun accord avec Nicolas Raskin, il se confirme que celui-ci a bel et bien passé ses tests physiques et médicaux vendredi non pas à Glasgow mais bien à Londres, où il était arrivé la veille, avant de finaliser son contrat samedi. Sans prévenir le Standard, ce qu’il n’était pas obligé de faire puisqu’il bénéficiait de deux jours de congé, les U23, avec qui il s’entraîne, devant disputer vendredi soir à Lommel un match face à Jong Genk, finalement remis, avant de souffler le lendemain. Et si le club écossais n’a pas encore pris contact avec le club liégeois, pour déterminer le montant de l’indemnité de départ, il devrait le faire en fin de mercato, pour convaincre le Standard de libérer Raskin dès à présent, et pas en juin au terme de son contrat, pour une somme pas très importante.