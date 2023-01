Réforme des retraites: le compte à rebours est lancé pour le gouvernement français

Le projet de réforme des retraites, qui prévoit de retarder de 62 à 64 ans l’âge de départ en pension, a été présenté ce lundi en conseil des ministres. Une course contre la montre est désormais engagée par l’exécutif pour faire adopter le texte, alors qu’une deuxième journée d’action des syndicats (après une première démonstration de force jeudi dernier) est déjà prévue pour le 31 janvier.

Le gouvernement a prévu une procédure qui devrait lui permettre d’éviter l’enlisement au Parlement. Il a en effet opté pour une procédure accélérée en décidant de faire passer la réforme via un simple « projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif pour 2023 ». Techniquement, cette voie permet de limiter à cinquante jours les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat. Si le texte n’est pas adopté dans ce délai, il peut l’être par voie d’ordonnance. A tout moment, le gouvernement peut aussi dégainer le fameux article « 49.3 » de la Constitution qui permet une adoption sans vote au Parlement, mais en s’exposant alors aux motions de censure de l’opposition.

Les principaux artisans de la réforme veulent jouer l’humilité et la pédagogie. Le texte peut être enrichi, expliquent les principaux ministres concernés, pour lesquels il est toutefois exclu de revenir sur la mesure d’âge de 64 ans. Emmanuel Macron, qui ne pourra pas se représenter en 2027, veut laisser la trace d’un réformateur. Mais s’il n’entend pas céder, le doute subsiste sur la possibilité de dégager une majorité pour voter le texte. Dans les propres rangs de la majorité (relative) présidentielle, certains élus s’interrogent sur l’équité de la réforme et pourraient s’abstenir voire voter contre le texte. Et si le nouveau chef de file des Républicains, Eric Ciotti, a passé un accord avec le gouvernement, il n’est pas dit que les 62 élus de droite le suivent comme un seul homme à l’Assemblée…