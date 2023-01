La justice aboie, le gouvernement belge passe

En 2016, un arrêt du tribunal avait enjoint au secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken d’accorder un visa à une famille de réfugiés syriens venus d’Alep. Colère noire du principal intéressé refusant de se faire dicter sa politique par un juge, suivie d’une campagne digitale de son parti, la N-VA, martelant : « Pas d’astreintes et pas de juges hors du monde ! » Comment ! Des juges hors du monde ? Des « wereldvreemde rechters » ? A l’époque, l’expression en néerlandais est adoptée par les francophones pour dénoncer une sortie jugée infamante et dangereuse dans un Etat de droit.