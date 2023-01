Du changement pour les CV: «L’objectif est que les employeurs regardent les candidats avec un esprit aussi ouvert que possible»

La société d’intérim Accent, un des principaux acteurs du secteur en Belgique, ne partagera, à partir du 1er février, que des CV anonymes avec les employeurs, écrit mardi le journal De Standaard. De cette manière, Accent espère éviter toute discrimination potentielle.

Concrètement, les employeurs ne pourront plus voir que les initiales des candidats. Leur âge ne sera plus non plus communiqué, pas plus que d’éventuelles périodes d’inactivité. En revanche, l’employeur sera toujours informé des diplômes du candidat et de son expérience professionnelle.

« Malheureusement, cela reste beaucoup plus facile pour nous de trouver un emploi pour un Stijn que pour un Mohammed », constate la CEO d’Accent, Anouk Lagae. « L’objectif est que les employeurs regardent les candidats travailleurs avec un esprit aussi ouvert que possible. »