Voici quand devrait avoir lieu la seule indexation des salaires de 2023

Par conséquent, la hausse de l’indice santé – utile au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers – devrait, quant à elle, s’établir à 5,7 % en 2023, contre 9,25 % en 2022 et 2,01 % en 2021.

Le Bureau fédéral du Plan a publié, en ce mois de janvier, ses dernières prévisions en matière d’inflation, basé sur les observations de Statbel, l’Office belge de statistique. En 2023, le taux d’augmentation des prix à la consommation devrait s’élever à 5,3 % (ce qui correspond au pourcentage avancé en décembre dernier par l’institution), contre 9,59 % en 2022 et 2,44 % en 2021.

L’indice pivot – dernièrement atteint en novembre 2022 – ne devrait être dépassé qu’une fois cette année, en avril 2023 : les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique devraient donc être augmentés de 2 %, respectivement en mai et en juin 2023. Dans les autres secteurs, les salaires pourraient également être indexés dans les mois qui suivent le dépassement de l’indice pivot, en fonction de la commission paritaire dans laquelle se trouvent les employés

Pour rappel, l’inflation est qualifiée de « normale » quand elle s’établit autour de 2 %. Une inflation élevée a directement un impact sur les salaires dans la fonction publique ainsi que sur le montant des allocations sociales (quand l’indice pivot est dépassé, le montant brut de ces dernières augmentent de 2 % un mois plus tard, les salaires bruts des fonctionnaires progressent de la même manière deux mois plus tard). Via l’indexation, la hausse des prix à la consommation a également un impact sur les rémunérations du secteur privé, mais le rythme est différent selon les secteurs d’activité.