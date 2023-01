Mercato: Eduard Sobol quitte le Club de Bruges pour rejoindre la Ligue 1

Eduard Sobol quitte le Club Bruges pour Strasbourg, ont annoncé les deux clubs lundi soir. Le défenseur ukrainien s’est engagé pour trois ans et demi en faveur du pensionnaire de Ligue 1.

Sobol, 27 ans, évoluait à Bruges depuis juillet 2019. Il a porté le maillot blauw-zwart à 124 reprises, marquant 4 buts. Avec le Club, il a remporté trois titres de champion de Belgique. Cette saison, le latéral a joué 9 matchs de championnat et 4 de Ligue des champions avec Bruges.

Formé au Metalurh Zaporijia, Sobol a également joué au Shakhtar Donetsk, au Metalurh Donetsk, au Metalist Kharkiv et au Zorya Louhansk en Ukraine ainsi qu’au Slavia Prague et au FK Jablonec en République tchèque. Il compte 27 présences en équipe nationale.

« Depuis la blessure de Thomas Delaine, le club s’était concentré sur la recherche d’un arrière gauche et nous sommes très heureux de finaliser la venue d’Eduard Sobol, un très bon joueur qui possède déjà l’expérience du haut niveau », a expliqué Marc Keller, le président du club alsacien, sur le site du Racing Club.

« C’est une belle progression dans ma carrière de footballeur et dans ma vie d’homme, j’arrive dans un club important et une ville historique », a déclaré Sobol. « Je suis un gagneur et je suis déterminé à tout donner pour mon équipe. J’ai hâte de jouer mon premier match avec le Racing et de découvrir l’ambiance la Meinau ! »