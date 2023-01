Gainsbourg réinterprété en spectacle

La Belle Télé-Outhere Music

Stéphane Varupenne, Benjamin Lavernhe, Sébastien Pouderoux, Noam Morgensztern, Rebecca Marder et Yoann Gasiorowski. Ces comédiens et comédiennes ne sont pas des stars mais font partie de la Comédie-Française qui rend ici hommage à Serge Gainsbourg dans un spectacle musical (dont le disque est la bande originale) qui rencontre un grand succès et est repris régulièrement. Six comédiens, chanteurs et musiciens issus de la Troupe interprètent des chansons et des extraits d’interviews : « Nous avons privilégié le Gainsbourg amoureux et sensuel. D’un côté, il y a la musique, de l’autre, il y a l’homme avec sa répartie, son esprit irrévérencieux et subversif… Nous avons accordé une place importante à toutes ses chansons emblématiques que la nouvelle génération ne connaît pas forcément. » Ces six-là réinventent, réinterprètent de façon à la fois fidèle et originale un des plus beaux catalogues chansonniers.