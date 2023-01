Procès des attentats à Bruxelles: Ibrahim Farisi évacué de la salle d’audience après une vive altercation

L’audience de mardi matin au procès des attentats de Bruxelles de 2016 a commencé par un énième coup d’éclat d’Ibrahim Farisi. Son avocat Me Carrette a souhaité prendre la parole pour faire savoir qu’il n’exerçait plus le rôle de conseil pour son client. L’accusé a ensuite répliqué avec colère, avant d’être évacué manu militari de la salle d’audience.

« J’ai souhaité prendre la parole pour vous signaler que maître Berger et moi-même sommes venus par déférence vis-à-vis de la cour puisque nous sommes sans instruction de Monsieur Farisi ; à l’heure actuelle nous ne sommes plus les conseils d’Ibrahim Farisi », a déclaré d’emblée Me Carrette.

L’accusé a ensuite pris la parole pour s’adresser à la cour. « Le monde c’est un globe, il est grand. Si j’avais voulu quitter le territoire, je l’aurais fait », a-t-il dit l’air un peu hagard.

Smail Farisi, l’autre accusé comparaissant libre et frère d’Ibrahim Farisi, a ensuite tenté d’interrompre son frère en s’emparant du micro avant d’être invité par la présidente à regagner sa place.

« J’ai eu une altercation avec mon avocat, ça n’avance pas, Mme la présidente ! », a poursuivi Ibrahim Farisi. « J’ai une question : « Mr Abrini, vous me connaissez ? », a-t-il ensuite lancé en se tournant vers le box des accusés.

« Où est Oussama Atar ? Vous n’avez pas d’acte de décès », a poursuivi l’accusé avec colère. Malgré plusieurs exhortations de la présidente à garder son calme, Ibrahim Farisi a poursuivi ses diatribes, tout en étant conduit hors de la salle par des policiers.

« Je veux que tous les accusés restent pour les parties civiles. Les jurés ne comprennent rien ! Donnez-nous notre innocence. Ceux qui ont fait, ils sont morts. Vous les avez craints. Narrez-moi ce que vous avez sur moi depuis 7 ans. Acquittez-moi ! », a-t-il encore crié depuis le seuil de la salle d’audience.