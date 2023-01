Alex Hendrickx forfait pour la suite de la Coupe du monde de hockey

Pas de miracle pour défenseur anversois qui doit tirer un trait sur la suite de son tournoi. Blessé au genou face au Japon, il devrait être tenu éloigné des terrains durant minimum 6 semaines. Maxime Van Oost rentre donc dans l’équipe et sera sur la feuille de match dès le quart de finale dont le coup d’envoi est fixé à 14h30, heure belge

C’est finalement, en milieu d’après-midi, peu avant la fin du délai officiel (qui est fixé à 90 minutes avant le coup d’envoi du quart de finale), et comme l’y autorise le règlement du tournoi, que le staff belge a communiqué le forfait de son défenseur anversois pour la suite de cette Coupe du monde. Une nouvelle qui était évidemment dans l’air depuis sa blessure, vendredi, lors du dernier match de poule face au Japon, à Rourkela. Alexander Hendrickx souffre d’une déchirure au ligament interne du genou droit et sera indisponible pour une période d’environ 6 semaines. Comme attendu, c’est le jeune Maxime Van Oost (23 ans) qui entre donc dans l’équipe et qui jouera face à la Nouvelle-Zélande.

Michel van den Heuvel savait déjà depuis dimanche matin que son défenseur central ne pourrait prendre part à la suite de la compétition mais il souhaitait laisser planer le doute et brouiller les cartes pour ses adversaires avant le premier match à couperet de la Belgique. C’est d’ailleurs ce jour-là que le sélectionneur néerlandais a communiqué l’information à l’ensemble de ses joueurs et a prévenu le jeune brabançon de sa participation à la suite de la compétition.