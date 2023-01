Selim Amallah sur le point de quitter le Standard: un club de Liga proche de conclure le transfert

Le milieu de terrain marocain n’a plus d’avenir en bord de Meuse et devrait poursuivre sa carrière du côté de l’Espagne.

Selim Amallah ne devrait pas rester bien plus longtemps au Standard. Le milieu de terrain est ecarté du noyau depuis plus de deux mois suite à l’échec des négociations de sa prolongation. Ses performances avec le Maroc lors de la Coupe du monde a attiré l’attention et plusieurs clubs sont sur sa piste.

Alors qu’on a déjà évoqué l’intérêt porté par Valence, c’est un autre pensionnaire de Liga qui serait tout proche de s’offrir Amallah. Selon nos informations, les négociations avec le Real Valladolid sont en bonne voie et devraient aboutir dans le courant de la semaine.