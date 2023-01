Le MR juge le CEB «trop facile» et souhaite relever le minimum de réussite

Diana Nikolic, cheffe de groupe MR au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a estimé que le CEB, le certificat d’études de base, était « trop simple ». Elle rappelle que le CEB sert à évaluer si les élèves primaires ont toutes les bases requises pour passer dans l’enseignement secondaire.

« Ce que l’on constate actuellement, c’est que 90 % des élèves réussissent le CEB mais arrivés en secondaires, rapidement il y a des problèmes. Et à la fin de la deuxième secondaire, lors d’une épreuve importante, le CE1D, là on est à 50 % de réussites et donc 50 % d’échecs », note-t-elle.