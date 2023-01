L’Afsca rappelle une épice

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé des grains de cumin, appelés « Cumin Grains » (40g) de la marque Cigalou. Le produit avait une teneur trop élevée en alcaloïdes pyrrolizidiniques.

Le produit était venu dans les magasins Intermarchés by Mestdagh. Pour plus d’informations, les consommateurs peuvent contacter Mestdagh via le 071/257.204.