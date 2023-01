Wooden réalise des projets à fort impact environnemental

Votre parcours professionnel vous a mené en Belgique mais aussi au Luxembourg ?

J’ai étudié à l’ISC Saint-Louis Ichec puis à la Solvay Brussels School of Economics and Management où j’ai obtenu un MBA en Corporate Finance. J’ai commencé ma carrière chez Ernst&Young. Et depuis 14 ans maintenant, dont 10 ans passés à Luxembourg, je travaille chez CFE. Membre du comité exécutif du groupe, je suis Chief Investement Officer chez BPI Real Estate et administrateur délégué de BPI au Luxembourg.

Vous êtes l’initiateur de Wood Shapers.