Open d’Australie: pourquoi Victoria Azarenka monte sur le court avec un maillot du PSG (vidéo)

« Je soutiens le PSG depuis 2012 et la signature de Beckham », a confié Azarenka. « Je suis une fan depuis longtemps et j’ai assisté à de nombreux matches. » Le fils de la joueuse, Leo (7 ans), semble avoir également adopté le club parisien. « Mon fils est très intéressé par le football. Forcément, il veut jouer au Paris Saint-Germain. C’est son rêve. Il me voit porter un maillot donc il veut en porter un, on est assorti. »