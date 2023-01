Bruxelles: Alain Maron veut réduire les pesticides dans les espaces privés

Pour renforcer sa politique de réduction des pesticides, le gouvernement voudrait inciter les Bruxellois à trouver des alternances non polluantes.

Depuis 2019, les pesticides ne seront plus utilisés pour l’entretien des espaces publics régionaux et communaux. Leur utilisation est également interdite dans les zones tampons autour des cours d’eau et des surfaces aquatiques.

Le ministre de l’Environnement Alain Maron veut aussi encourager les gestionnaires d’espaces privés à changer leurs pratiques pour protéger la santé des Bruxellois et notre environnement. Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi 19 janvier le Plan bruxellois de réduction des pesticides 2023-2027, a annoncé M. Maron mardi. Autoriser ou interdire la vente d’un produit relève de la compétence du gouvernement fédéral.

Campagne de sensibilisation

« Réduire l’utilisation des pesticides au profit de méthodes plus respectueuses de l’environnement est essentiel pour améliorer la santé des Bruxellois, en particulier des plus vulnérables, comme les enfants sur les terrains de sport ou les personnes vivant à proximité de parcelles pulvérisées », a-t-il déclaré. « Depuis plusieurs années, la Région s’est engagée dans une gestion écologique des espaces publics. Avec ce plan, nous allons encore plus loin et voulons réduire l’utilisation des pesticides sur les espaces privés également », a expliqué le ministre Ecolo.

Concrètement, pour aider les Bruxellois à utiliser des alternatives non polluantes au jardinage, la Région développera des campagnes de sensibilisation et équipera les différents acteurs. Il y aura des kits pédagogiques et des formations pour répondre à des questions telles que : Comment jardiner autrement ? Quelles sont les alternatives efficaces ? Quelles sont les meilleures plantes à utiliser ? Que pouvez-vous faire avec vos stocks de pesticides ? En outre, Bruxelles Environnement mettra bientôt en ligne des conseils et des tutoriels vidéo pour les professionnels et les particuliers. Les animations guideront les gestionnaires d’espaces privés (par exemple, les gestionnaires de terrains de sport, de copropriétés, d’immeubles de bureaux…) dans leurs efforts pour concevoir et entretenir leurs espaces extérieurs de manière écologique.