Thalys entame une nouvelle vie sous le nom d’Eurostar

Ces derniers mois, on a surtout entendu parler des Thalys et des Eurostar à cause de leurs ennuis techniques et pannes nombreuses, les limitations de circulation, retards, perturbations à cause des grèves en Grande-Bretagne, en France… C’est à tout autre chose que le Groupe Eurostar et sa nouvelle patronne, Gwendoline Cazenave, voudraient pourtant faire penser. Et assurer que, d’ici quelques années, ils feront voyager le double de passagers. Avec la même flotte. Mais sous un nom unifié. C’est en effet officiel, comme la fusion entre Thalys et Eurostar l’avait prévu : dès ce mardi matin, tous les trains vont être « rebrandés » sous le logo retravaillé d’Eurostar et le symbole de l’étoile comme logo unificateur. Les rames de l’Eurostar resteront gris argenté, les rames des Thalys resteront parées de rouge, mais désormais sous le seul nom d’Eurostar. « C’est notre premier pas qui symbolise ce qu’on est en train de construire », explique la CEO du groupe.