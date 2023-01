Steve Darcis prêt à succéder à Johan Van Herck: «Oui, j’espère que le prochain capitaine de Coupe Davis ce sera moi»

Johan Van Herck a annoncé lundi que 2023 sera sa dernière année comme capitaine des équipes belges de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup. « Après 12 ans et 28 duels de Coupe Davis, après 4 ans et 8 duels de Billie Jean King Cup, je veux annoncer que j’ai décidé que 2023 sera ma dernière année comme capitaine», a écrit Johan Van Herck, 48 ans, sur les réseaux sociaux. Dès lors, qui pour le remplacer ?

Un candidat semble en tout cas se présenter pour la succession de Van Herck. Il s’agit de Steve Darcis. « Oui, j’espère que le prochain capitaine de Coupe Davis ce sera moi, à partir du moment où Johan Van Herck a annoncé qu’il arrêtait fin de cette année », a confié le Belge qui a participé à deux finales de Coupe Davis, en 2015 et 2017.