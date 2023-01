Du changement pour les virements bancaires

Les banques travaillent désormais à un système permettant de contrôler la correspondance du numéro IBAN et du nom du bénéficiaire d’un virement. Le client recevra une notification si les deux données ne semblent pas correspondre, ce qui lui permettra, le cas échéant, de ne pas poursuivre le virement. Le système sera introduit en cours d’année prochaine, selon Febelfin.

Dès l’année prochaine, les banques contrôleront la correspondance entre le nom du bénéficiaire d’un virement et le numéro IBAN du compte en banque, indique mardi la Fédération belge du secteur financier, Febelfin. L’objectif est d’éviter les fraudes via des factures falsifiées, sur lesquelles des escrocs indiquent leur propre numéro de compte.

« Nous y sommes déjà occupés depuis un certain temps. Le travail préparatif est désormais bouclé. En février, une procédure d’appel d’offres sera lancée », indique Isabelle Marchand, porte-parole de Febelfin. La comparaison entre numéro de compte et nom est un défi, entre autres à cause de la « variation dans l’orthographe de certains noms ». « Le système doit tenir compte de toutes les variations, pour éviter trop de signalements d’erreurs », indique la porte-parole.