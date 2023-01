La psychologie face au défi climatique

Les sept dernières années ont été les plus chaudes de tous les temps et les gaz à effet de serre ont atteint une concentration record en 2021, selon l’Organisation Météorologique Mondiale. Notre mode de vie en est la principale cause et seule une réduction radicale et rapide des émissions empêchera une hausse catastrophique des températures mondiales. De fait, pour 82 % des Belges, le changement climatique est le défi le plus important auquel l’humanité est confrontée au XXIe siècle. Les solutions apportées par les avancées technologiques ne suffiront pas. Nous devrons aussi modifier foncièrement nos conduites et notre mode de vie dans de nombreux domaines afin de garantir la viabilité de la planète pour les générations futures, mais aussi pour les personnes déjà touchées par les effets du réchauffement climatique.