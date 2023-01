Baptême de l’art: Souriez, vous allez photographier!

Pause de midi au travail, vous voulez montrer à votre collègue la photo de votre super nouvelle cafetière. Problème : devant les 200 selfies de votre Lilou de 4 ans et ses narines en gros plan, les 36 clichés flous que le petit Tim a pris de son toboggan et les gros plans « artistiques » de votre toast à l’avocat (à mettre en story Instagram illico presto), vous avez comme un petit moment de honte. Peut-être est-il temps de programmer une visite à Charleroi où se trouve le plus grand musée de la Photographie d’Europe ?

Entre ateliers pour enfants, jeux d’énigmes pour tout-petits et expositions permanentes ou temporaires – sans oublier la bibliothèque, le parc et la buvette –, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Car c’est là que réside la priorité du musée ainsi que la vôtre : que tout le monde y trouve son compte, des ados qui craquent pour les filtres Snapchat aux grands-parents heureux de se replonger dans leur jeunesse en noir et blanc.