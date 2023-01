Oscars: «Close» nommé dans la catégorie du meilleur film étranger, voici les nominations aux Oscars

La cérémonie des nominations aux Oscars, rendez-vous le plus prestigieux de la saison des prix à Hollywood, a débuté mardi matin à Los Angeles pour une compétition très ouverte cette année, avec dix œuvres en lice dans la catégorie du meilleur long-métrage. Les Oscars seront remis le 12 mars à Los Angeles.

Le film belge « Close » de Lukas Dhont est nominé pour l’Oscar du meilleur long-métrage étranger, annonce mardi l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

« Close » a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes, où le film a reçu le Grand Prix du Jury, rappelle le Fonds flamand pour l’audiovisuel (VAF). Depuis lors, le deuxième film de Lukas Dhont a connu un succès international, avec de nombreuses sélections dans des festivals internationaux et de nombreux prix. Aux Etats-Unis, « Close » a reçu, entre autres, le prix du meilleur film international du National Board of Review et deux prix au Festival international du film de Chicago.

« Everything Everywhere All At Once » en tête des nominations

La comédie « Everything Everywhere All At Once » a été nominée 11 fois aux Oscars mardi et mène la course aux prestigieuses statuettes, qui seront remises le 12 mars à Hollywood.

Ce film déjanté, qui raconte l’histoire d’une propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles, devance notamment le long-métrage allemand « A l’Ouest rien de nouveau » (9 nominations), la tragicomédie irlandaise « Les Banshees d’Inisherin » (9 nominations), le biopic « Elvis » sur la légende du rock’n’roll (8 nominations), et le très intime « The Fabelmans » de Steven Spielberg (7 nominations).

Les nominations pour le meilleur film étranger

Voici tous les films nommés dans la catégorie du meilleur film étranger :

« A l’Ouest, rien de nouveau » (Allemagne)

« Argentina, 1985 » (Argentine)

« Close » (Belgique)

« EO » (Pologne)

« The Quiet Girl » (Irlande).

Les nominations pour le meilleur film

Sont nommés pour l’Oscar du meilleur film :

« A l’Ouest, rien de nouveau »

« Avatar 2 : la voie de l’eau »

« Les Banshees d’Inisherin »

« Elvis »

« Everything Everywhere All at Once »

« The Fabelmans »

« Tar »

« Top Gun : Maverick »

« Sans filtre »

« Women Talking »

Les nominations pour le meilleur réalisateur

Sont nommés pour l’Oscar du meilleur réalisateur, qui sera remis le 12 mars à Hollywood :

Martin McDonagh, « Les Banshees d’Inisherin »

Daniel Kwan et Daniel Scheinert, « Everything Everywhere All at Once »

Steven Spielberg, « The Fabelmans »

Todd Field, « Tar »

Ruben Ostlund, « Sans Filtre »

Les nominations pour la meilleure actrice

Sont nommées pour l’Oscar de la meilleure actrice, qui sera décerné le 12 mars à Hollywood :

Cate Blanchett, « Tar »

Ana de Armas, « Blonde »

Andrea Riseborough, « To Leslie »

Michelle Williams, « The Fabelmans »

Michelle Yeoh, « Everything Everywhere All at Once »

Les nominations pour le meilleur acteur

Sont nommés pour l’Oscar du meilleur acteur, qui sera remis le 12 mars à Hollywood :

Austin Butler, « Elvis »

Colin Farrell, « Les Banshees d’Inisherin »

Brendan Fraser, « The Whale »

Paul Mescal, « Aftersun »

Bill Nighy, « Vivre »

Les actrices nommées pour le meilleur second rôle

Les actrices nommées mardi aux Oscars pour leur performance dans un second rôle sont :

Angela Bassett, « Black Panther : Wakanda Forever »

Hong Chau, « The Whale »

Kerry Condon, « Les Banshees d’Inisherin »

Jamie Lee Curtis, « Everything Everywhere All at Once »

Stephanie Hsu, « Everything Everywhere All at Once »

Les acteurs nommés pour le meilleur second rôle

Sont nommés pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, qui sera remis le 12 mars à Hollywood :

Brendan Gleeson, « Les Banshees d’Inisherin »

Brian Tyree Henry, « Causeway »

Judd Hirsch, « The Fabelmans »

Barry Keoghan, « Les Banshees d’Inisherin »