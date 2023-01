Les Tutsis congolais sont-ils menacés d’un génocide?

La présence dans l’Est du Congo d’une force militaire envoyée par les pays membres de la Communauté économique est-africaine inquiète plus qu’elle ne rassure car ces troupes sont loin de disposer des ressources qui étaient mises à la disposition de la Monusco. C’est ainsi que les militaires burundais déployés au Sud-Kivu manquent de moyens pour transporter les blessés et rapatrier les morts et les habitants de la région constatent que leur installation dans la zone de Fizi coïncide avec l’exploitation d’or et autres matières précieuses.

Au Nord-Kivu, si les forces kényanes ont repris certaines positions jusque-là occupées par le M23, elles n’ont pas pour autant cédé ces territoires à l’armée congolaise et l’apparition de cette « zone tampon » fait redouter la séparation d’une partie du Nord Est congolais.