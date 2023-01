Zora Snake au Festival de Liège: le corps dans tout son état

Le chorégraphe camerounais ouvre l’édition 2023 du festival avec « Shadow Survivors » et « L’opéra du villageois ».

Retrouvant son rythme habituel après les reports dus à la crise du covid, le Festival de Liège s’ouvre avec deux spectacles du danseur et chorégraphe camerounais Zora Snake. Deux pièces nourries du parcours de ce créateur alliant la culture de son village à sa pratique du hip hop et son besoin d’évoquer les thèmes les plus actuels à travers le mouvement.

Vous présentez deux spectacles au Festival de Liège. De quoi s’agit-il ?