Patrick Lefevere tacle à nouveau Julian Alaphilippe

Les tensions se poursuivent entre Julien Alaphilippe et Patrick Lefevere. Alors que le patron de l’équipe Quick Step avait déjà récemment critiqué le Français suite à sa très décevante saison 2022, il en a remis une couche lors d’une discussion en face-à-face avec l’ancien champion du monde, comme le rapporte Sporza.

« Sa femme et son manager étaient là. Je lui ai dit que je n’étais pas content du tout. Je comprends ses maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça », a lancé Lefevere. « C’était la froide vérité. L’année dernière, il a gagné 2 fois, les années précédentes 3 et 4 fois. Je ne l’ai pas pris dans l’équipe pour ça. »