Rallyes: François Delecour en vedette aux Legend Boucles de Bastogne

Après les éditions perturbées par les contraintes liées à la crise sanitaire, les Legend Boucles de Bastogne 2023 (3-5 février) vont retrouver leur visage traditionnel avec un plateau copieux (240 voitures au départ), et quelques cadors de la discipline, à commencer par un certain François Delecour qui, secondé par son épouse au volant d’une Ford MKII, tentera de rejoindre au palmarès de l’épreuve quelques noms ronflants comme ceux de Thierry Neuville, Bryan Bouffier, Mikko Hirvonen, Kris Meeke et Stéphane Lefebvre.

Un plateau varié

Celui que l’on a encore vu terminer le dernier Monte-Carlo dans le top 10 du WRC2 n’aura cependant pas la tâche facile face à un fameux plateau composé de pilotes belges, jeunes ou moins jeunes, qui auront de fameuses références à faire valoir sur ce terrain si particulier, alors que le plateau « international » est un peu moins fourni que lors de précédentes éditions. Chacun y trouvera son compte puisque plusieurs catégories (« Legend », « Challenger », « Youngtimers », « Classic 65 » et « Classic 50 ») seront à nouveau proposées au départ de ce rallye dit « de régularité », mais qui laissera avant tout place au spectacle, surtout dans les spéciales du dimanche, tracées dans les bois !