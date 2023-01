Au PS français, qui a le plus gros lombric?

Dans l’Hexagone, on croyait que les socialistes avaient touché le fond à la présidentielle. Mais non : à terre, ils creusent encore.

Envoyée permanente à Paris

Quand on est à terre, on peut difficilement tomber plus bas. C’est ce qu’on se disait après la présidentielle en observant le score juste incroyable du Parti socialiste : 1,7 %. Erreur : quand on est à terre, on peut encore creuser.

A quelques jours de son congrès, le week-end prochain, ce parti qui a gagné trois fois une présidentielle sous la Ve République (en 1981, 1988 et 2012) a trouvé le moyen, à l’aide d’un microscope et d’un scalpel, de disséquer le minuscule confetti qu’il représente désormais.