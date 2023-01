Voici OCEAUNZ, le ballon officiel de la Coupe du monde féminine de football (photos)

Ce mardi, Adidas a lancé OCEAUNZ, le ballon de match officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA, en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Pour la neuvième année de suite, Adidas a créé un ballon adapté aux besoins du football moderne, conçu cette fois en fonction de la nature unique des pays hôtes.

OCEAUNZ vous emmène à travers le paysage australasien où vous découvrirez les vastes montagnes de la Nouvelle-Zélande et le lien de l’Australie avec l’océan Indien. Outre divers éléments de football, vous trouverez également des marques et des initiales bleues et vertes sur le ballon qui réunissent l’Australie et la Nouvelle-Zélande sur un fond nacré. Les motifs australiens ont été créés par la célèbre artiste locale Chern’ee Sutton, tandis que les marques qui représentent la Nouvelle-Zélande ont été conçues par l’artiste néozélandaise Fiona Collis.

Les caractéristiques de l’OCEAUNZ

· CTR-CORE – noyau du ballon conçu pour améliorer la précision et la régularité du jeu et permet une forme et une rétention d’air maximales.

· SPEEDSHELL – avec une carapace extérieure en polyuréthane (PU), le ballon présente des micro et macro textures et une nouvelle forme de panneau de 20 pièces, ce qui améliore l’aérodynamisme.

· CONNECTED BALL TECHNOLOGY – Un système de suspension situé au centre de la balle accueille et stabilise un capteur de mouvement à unité de mesure inertielle (IMU) de 500 Hz, offrant une vision sans précédent de chaque élément du mouvement de la balle. Le capteur est alimenté par une batterie rechargeable, qui peut être chargée par induction.

Dans la foulée des ballons de match officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2022, Al Rihla et Al Hilm, Adidas fait don de 1 % des ventes nettes du ballon de match officiel OCEAUNZ de la « Coupe du monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 202 » au « Global Goal 5 Accelerator » de Common Goal ; un projet collectif visant à accroître la participation, la représentation et le leadership des femmes dans le football. En outre, le programme se concentre également sur le renforcement de la participation des filles aux projets communautaires et sur la proportion d’entraîneuses dans ces projets, afin que les filles aient également un modèle féminin dans leur communauté.

La « Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 202 » débute le 20 juillet 2023 et se termine le 20 août.