Korda trahi par son poignet: les balles posent question à l’Open d’Australie

L’Open d’Australie 2023 a vécu son premier abandon en plein match, et c’est malheureusement Sebastian Korda, une des sensations du tournoi (tombeur de Medvedev et de Hurkacz) qui a dû jeter l’éponge en plein quart de finale. Le score indiquait 7-6, 6-3, 3-0 en faveur de Karen Khachanov lorsque le protégé d’Andre Agassi venait serrer la main du Russe, pas trop fort, car c’est bien le poignet droit qui venait de le trahir. « Cette blessure est un peu revenue de nulle part », expliquait Korda avec les yeux de la déception. « J’avais déjà ressenti une douleur lors du tournoi d’Adélaïde, mais elle avait disparu. Puis, subitement, sur un fichu retour de service, ça a tiré et ça m’a fortement gêné à partir de là. À certains moments, je ne pouvais plus tenir ma raquette… »