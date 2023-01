Laurent Pelly, éternel curieux

Eugène Onéguine, du 29 janvier au 14 février à La Monnaie. Infos : www.lamonnaie.be

Depuis toujours ou presque, Laurent Pelly est un homme de scène. Celle des théâtres d’abord – qu’il foulera aussi en tant qu’acteur – puis celle des opéras. Dès la fin des années 1990, il est ainsi devenu un metteur en scène salué et demandé (il a notamment reçu le prix du « Best Director » aux International Opera Awards 2016). Spécialiste du répertoire français, mais aussi du répertoire italien, il se distingue grâce à des mises en scène à la fois réjouissantes, universelles, divertissantes et poussant à réfléchir. Que ce soit dans le Don Pasquale de Donizetti ou les œuvres d’Offenbach qui jalonnent son parcours.