Pierre de Maere, «Regarde-moi»

Cinq7.

Pierre de Maere, c’est d’abord une voix qui n’a pas peur de rouler les r et de rappeler un jeune Polnareff avec ces envolées de yo-yo sur de jolies mélodies déclinées sur un mode électro. Produit avec son frère Xavier, ce premier album est d’une belle cohérence sonore, tout en variant les sonorités et rythmes, au service d’une chanson française entre tradition et modernité. On adore les histoires folles d’un artiste qui s’invente un monde fait d’anges, de fées et de fantômes, sans parler du Bel-Ami emprunté à Maupassant. Pierre est un Roméo en quête d’absolu, imposant ici de fort belle façon son univers personnel.