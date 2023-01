Satchel Hart, «Things Will Never Be The Same»

Jaune-Orange/PIAS.

Ça commence sur le mode Buggles et vocoder avec la plage titulaire pour ensuite se concentrer sur une musique tout aussi cosmique et aérienne mais au psychédélisme joyeux qui donne la pêche. Pas de prog-rock seventies ronflant ici mais bien un trip solaire, d’une douceur qui fait du bien, qui rend heureux. On adore cette ligne de basse permanente que soutiennent les synthés et la guitare. Satchel a tout écrit, composé, arrangé, interprété et produit seul, livrant un premier disque bourré de belles mélodies scintillantes décomplexées.