«En place»: politiquement pas correct

En place, série en 6 épisodes (30’) sur Netflix

La France aura-t-elle un jour une présidente de la République ? Ou, qui sait, un président noir ? C’est la douce utopie que projette la mini-série En place, réalisée et interprétée par Jean-Pascal Zadi. Soit Stéphane Blé, animateur de rue sans envergure dans une cité de la banlieue parisienne, ancien rappeur raté, propulsé du jour au lendemain – et un peu malgré lui – dans la course à l’Elysée. Au second tour de la présidentielle, c’est au bras de fer avec Corinne Douanier, activiste écolo et féministe (Marina Foïs) que le destin de la France se joue, annoncent les chaînes de télévision, en ouverture de la série.