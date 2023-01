Météo: quand va-t-il arrêter de faire froid? Les prévisions, région par région

Ce mardi en soirée, les éclaircies sur l’est pourraient temporairement s’étendre au centre, voire aussi à l’ouest du territoire. L’atmosphère sera toutefois brumeuse et, durant la nuit, du brouillard givrant et/ou des nuages bas pourraient à nouveau se former. Les températures baisseront entre 0 et -3 degrés en plaine ainsi qu’en Lorraine belge ; en Ardenne, elles se situeront entre -2 et -5 degrés, mais pourraient plonger vers des valeurs de l’ordre de -10 degrés notamment en Hautes-Fagnes. Le vent, d’abord faible à parfois modéré d’est à nord-est, continuera à faiblir durant la nuit et deviendra variable à l’aube.

La journée de mercredi sera à nouveau très nuageuse. En journée, le temps restera sec, mais le soir des précipitations pouvant être verglaçantes transiteront sur le pays. Les maxima seront compris entre -1 et +3 degrés dans l’intérieur des terres et seront de l’ordre de +4 ou +5 degrés en bord de mer. Le vent sera faible de direction variable, ou de secteur ouest à nord-ouest en fin de journée.

Jeudi, la zone de précipitations quittera la Belgique et sera graduellement suivie d’un ciel plus changeant à partir de l’ouest. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et +8 degrés dans l’ouest, sous un vent généralement modéré de secteur nord.

Vendredi, le temps sera d’abord gris avec, en Ardenne, localement des mauvaises visibilités. Quelques chutes de neige localisées seront encore possibles en Ardenne mais, l’après-midi ou en soirée, le temps y deviendra pratiquement sec. Il fera à nouveau un peu plus froid avec des maxima de -1 degré en Hautes-Fagnes et +6 degrés dans l’ouest. Dans le centre, les températures se situeront autour de +2 degrés en mi-journée.

Samedi matin, il gèlera pratiquement partout avec, par endroits, du brouillard givrant. Ensuite, des éclaircies se développeront mais seront rapidement suivies d’une invasion nuageuse à partir du nord. En fin de journée, quelques pluies seront possibles sur la moitié nord du pays. Les maxima seront compris entre -1 et +6 degrés.

Dimanche, le ciel sera d’abord très nuageux avec risque de faibles précipitations, à caractère hivernal en Ardenne. En seconde partie de journée, le temps devrait devenir généralement sec. Les maxima se situeront entre 1 et 8 degrés.