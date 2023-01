Coupe du monde de hockey: Tom Boon se montre critique malgré la qualification de la Belgique pour les demi-finales

Tom Boon a facilité la tâche belge en débloquant le marquoir du Kalinga Stadium contre la Nouvelle-Zélande lors des quarts de finale de la Coupe du monde de hockey, mardi à Bhubaneswar en Inde. L’attaquant belge, content de la partition des Red Lions, reste cependant critique quant à certains points.

« Je ne pense pas qu’on a joué de la meilleure des manières, il reste des choses à améliorer. Même si, dans l’ensemble, on ne s’est pas vraiment fait peur », a-t-il dit dans la foulée de la victoire 2-0, synonyme d’accession dans le dernier carré.

Les champions du monde ont notamment disputé un très beau premier acte, riche de plusieurs mouvements collectifs de qualité. « On aurait pu un peu plus enfoncer le clou. On a fait de bonnes choses, même si on a manqué de réalisme. Mener 2-0 dans un match couperet comme ça, c’est très bien », a encore analysé le buteur belge. « En deuxième mi-temps, ils nous ont mis un peu de pression, mais nous avons réussi à ne pas encaisser. »