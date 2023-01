Enseignement supérieur: une information judiciaire ouverte contre un professeur de l’UGent

Des devoirs d’enquête complémentaires devraient donc être menés, comme l’audition de témoins, et la recherche de preuves supplémentaires.

Le recteur Rik Van de Walle a transmis le dossier la semaine dernière au parquet après que l’organe de discipline de l’université eut suspendu pour quatre mois le professeur, qui enseigne à la faculté de sciences bio-ingénieur. Le dossier a été analysé et une information judiciaire a été ouverte sur la base des données fournies.

La plainte avait été déposée dans la foulée d’un voyage à l’étranger en 2017, mais n’a été traitée que récemment par le conseil de discipline de l’institution universitaire. Le professeur concerné est suspendu pour quatre mois et va perdre une partie de son salaire. Il a écopé d’une interdiction de contact pendant cette suspension et n’est plus autorisé à entrer dans les bâtiments ni sur les sites de l’UGent. Il ne s’est pas opposé à la sanction.