«Divertimento»: histoire d’un rêve

De Marie-Castille Mention-Schaar, avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup, 110 mn.

Pantin, en banlieue parisienne, en 1985. Le Boléro de Ravel résonne à la télévision et émerveille une petite fille. Dix ans plus tard, on retrouve deux sœurs jumelles en quête de leurs rêves. Zahia et Fettouma Ziouani ont 17 ans et ambitionnent respectivement de devenir cheffe d’orchestre et violoncelliste professionnelle. Naturellement douées, diablement passionnées et travailleuses, elles vont tout faire pour accéder à leurs rêves et pour rendre la musique classique accessible à tous. Jusqu’à créer leur propre orchestre : Divertimento.