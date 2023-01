Simon Mignolet grand favori pour le Soulier d’Or: le sacre attendu d’un gardien 33 ans après Preud’homme

Depuis 1989, aucun gardien n’a gagné le Soulier d’Or. Décisif pour le titre en Playoffs 1 et phénoménal lors de la qualification pour les 8es de finale en Ligue des champions, Mignolet part très largement favori pour remporter le trophée ce mercredi.

C’est un affront fait à répétition à toute une profession qui s’apprête à être lavé, ce mercredi à l’Antwerp Expo en bord d’Escaut. Ou plus exactement à cette sous-catégorie dont on s’extasie des exploits de journées de championnat en tours de Coupes d’Europe, de préliminaires d’Euro en phase finale de Coupe du monde, mais très souvent, sans que la récompense ne se situe au bout de l’effort.

Depuis la création des trophées individuels, les keepers en sont les incontestables parents pauvres. Et ils le restent, au fil du temps qui passe et des décennies qui enfoncent ces gardiens du temple un peu plus dans les oubliettes de l’Histoire.