Le gouvernement wallon cale sur Liege Airport

Ça coince ! C’est tout ce qu’on est supposé savoir de la longue réunion du gouvernement wallon, ce mardi matin (hors cadre habituel des séances du gouvernement le jeudi), sur le renouvellement du permis d’environnement et d’exploiter de l’aéroport de Liège pour les 20 années à venir. Comme souvent dans ces cas, quand il y a des oppositions profondes au sein de la majorité (ici MR-PS contre Ecolo), on passe souvent par une incontournable phase de crispation. C’est « no comment » de part et d’autre.

Pour rappel, les fonctionnaires délégués de l’administration wallonne ont rendu un permis d’environnement/exploitation fin août qui limite les capacités de l’aéroport (50.0000 mouvements par an) et la nuisance des avions tolérés sur le tarmac liégeois (établissement d’un quota de bruit qui doit diminuer chaque année). Trop fort et trop rapide, ont clamé l’aéroport mais aussi ses principaux clients (Fedex, ASL, Challenge…).

Ce mardi matin, devant le gouvernement, la Sowaer (Société wallonne des aéroports qui gère les participations de la Région et les infrastructures aéroportuaires) ainsi que les deux fonctionnaires de la Région (fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique) qui ont accordé le permis initial en août ont présenté leur analyse de la situation. Au-delà de ces présentations, le gouvernement n’a pu se mettre d’accord sur une stratégie commune à propos de l’avenir de l’aéroport. PS et MR réclament des mesures moins sévères et moins rapides, Ecolo une amélioration dans le cadre de vie des riverains et une tenue en compte plus écologique du secteur aérien et du mode de vie qu’il favorise.