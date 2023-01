Simon Mignolet, grand favori pour le Soulier d’Or: «Ça a été une motivation supplémentaire»

Qui peut battre Simon Mignolet ? Certes, depuis le retour à la compétition après la Coupe du monde, il a commis quelques erreurs, mais avant cela, le gardien de 34 ans avait livré une année 2022 tout bonnement exceptionnelle. Souvenez-vous de ses playoffs (19 arrêts) où il a permis à Bruges de coiffer sur le fil l’Union. Ou encore de la Ligue des champions (31 arrêts) durant laquelle il a dégoûté les attaquants adverses et permis au Club de se hisser en huitièmes de finale. Oui, le football est un sport d’équipe mais, l’année passée, Bruges ressemblait au « One man show Simon Mignolet ».

Commençons par un petit quiz : quels sont les cinq gardiens de but à avoir remporté le Soulier d’Or ?

Fernand Boone, Jean Nicolay, Christian Piot, Jean-Marie Pfaff et Michel Preud’homme.

Bravo !

Normal, on n’arrête pas de m’en parler… Six mois après être revenu en Belgique (NDLR : à l’été 2019), j’ai été élu gardien de but de l’année. Les gens disaient : « Si tu continues comme ça, tu vas aussi gagner le Soulier d’Or ». C’est à partir de là que j’ai commencé à lorgner sur ce trophée. (sourire)