Une rentrée tendue pour Julian Alaphilippe

Dans un entretien que Patrick Lefevere nous avait accordé mi-décembre, une phrase glissée entre deux réflexions concernant Julian Alaphilippe a pris une ampleur qui n’en finit pas d’alimenter la polémique. « J’attends bien plus de Julian en 2023 par rapport au salaire qu’il perçoit. Je ne le paie pas pour gagner deux courses par an. » Les observateurs qui connaissent bien le patron de Soudal-Quick Step avaient situé cette analyse dure, froide et lucide à la fois sur l’autel du management à l’anglaise, comme sait si bien le faire le Flandrien. Titiller l’homme dans son orgueil pour mieux l’aider à rebondir. Lefevere a toujours agi de cette façon.