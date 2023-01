Finances publiques: les partenaires sociaux campent en rempart de l’Etat fédéral

Les pouvoirs publics belges, toutes entités confondues, pourront-ils couvrir leurs dépenses actuelles et futures par des recettes suffisantes et, ainsi, éviter un dérapage de la dette publique ? Autrement dit : les finances publiques sont-elles soutenables, à politique inchangée ?

A long terme, la réponse est « non », estime le Conseil central de l’économie (CCE), qui réunit patrons et syndicats et constitue l’organe majeur de la concertation sociale dans notre pays, dans un « Etat des lieux des finances publiques belges » approuvé ce mardi (et dont la substance avait fuité dans le Tijd ).

Malgré les déficits importants attendus, à politique inchangée, au cours des prochaines années, les risques à court terme sont limités. Notamment parce que l’impact de la remontée des taux d’intérêt sur la charge de la dette se manifestera de manière très progressive.