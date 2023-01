Un cinquième des études cliniques sur le cancer en Europe ont lieu en Belgique

L’industrie pharmaceutique est l’un des principaux moteurs de l’économie belge. Notre pays est à la pointe en matière de production mais aussi – on le sait moins – en matière de recherche clinique comme le souligne la dernière étude en date réalisée sur le sujet par le consultant Deloitte pour le compte de Pharma.be, l’association de l’industrie pharmaceutique belge. Celle-ci indique qu’en 2021, la Belgique s’est maintenue, comme elle le fait depuis 10 ans, dans le top trois des pays accueillant le plus d’essais cliniques par tête d’habitant en Europe. Avec un total de 574, elle figure à la seconde position derrière le Danemark et devant l’Estonie et les Pays-Bas.