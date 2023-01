Licenciements chez les Gafam: l’empire est à venir

Il fut une époque, pas si lointaine, où les ventes en ligne d’Amazon galopaient au rythme vertigineux de 11.000 dollars par seconde. En ce temps-là, les Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) trustaient à elles cinq près d’un quart de l’indice S & P 500, qui compte donc les 500 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York. Toutes frôlaient des progressions de revenus à deux chiffres. Apple fracassait la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Microsoft et Amazon ont plus que doublé leur cours en un an. Tandis que Facebook (Meta) injectait sans compter des milliards de dollars dans le métavers.