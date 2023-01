Quand les multinationales affichent leurs convictions

Prompte à dénoncer la cancel culture chez les « libéraux », la droite américaine n’est jamais la dernière à appeler au boycott de sociétés qui embrassent des causes trop progressistes à ses yeux. Ainsi, avant Mars et ses M&M’s (lire ci-dessus), les foudres conservatrices ont frappé des géants de Wall Street comme Nike, Coca-Cola, UPS, Delta Air Lines ou Citigroup.

Ainsi, à l’été 2018, le visage en gros plan, et en noir et blanc, du joueur de football américain Colin Kaepernick fleurit sur les murs des grandes villes, avec le message : « Croyez en quelque chose. Même si cela signifie tout sacrifier » et en dessous, le logo et le slogan de Nike. Depuis deux ans, Kaepernick était sur la touche, après avoir défrayé la chronique en posant un genou à terre lors de l’exécution de l’hymne national d’avant-match, pour protester contre le racisme et violences policières.