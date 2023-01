L’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth relancée

C’est un nouveau rebondissement. Ce lundi, Tarek Bitar, le juge en charge de cette épineuse enquête, a annoncé qu’il reprenait ses investigations après 13 mois d’interruption forcée à cause des nombreux recours contre lui.

C’était une surprise d’apprendre que le juge relance l’enquête. Nous le soutiendrons jusqu’au bout », raconte William Noun, le frère de l’un des dix pompiers qui a perdu la vie le 4 août 2020, à la sortie d’une réunion des familles de victimes au barreau de Beyrouth ce mardi. Son frère, Joe Noun avait été appelé pour éteindre le gigantesque incendie du port qui allait se transformer en l’une des plus puissantes déflagrations non nucléaires au monde. En cause, l’explosion de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium – un engrais mais aussi un puissant explosif – stockées dans le hangar 12 du port de Beyrouth aux côtés de matières hautement inflammables comme des feux d’artifice ou des pneus.