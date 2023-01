Documents confidentiels: Edward Snowden tacle Mike Pence, Joe Biden et Donald Trump

Des documents classés confidentiels ont été retrouvés au domicile de l’ancien vice-président républicain Mike Pence, a annoncé mardi l’élu républicain qui supervise l’enquête parlementaire ouverte après la découverte de dossiers de cette nature chez le président Joe Biden.

« L’ancien vice-président Mike Pence nous a informés aujourd’hui de la découverte de documents classés confidentiels dans sa maison de l’Indiana. Il est d’accord pour coopérer pleinement avec notre enquête », a déclaré dans un communiqué James Comer, qui préside la Commission de supervision de l’Exécutif à la Chambre des représentants.

De quoi faire réagir le lanceur d’alerte Edward Snowden, ancien employé de la CIA et de la NSA. « Comment est-il possible que j’ai moi-même moins de documents confidentiels que les derniers administrateurs de la Maison Blanche ? » avant de souligner qu’en vertu de « cette loi (stupide) (sur l’espionnage, ndlr), ces types sont tous des criminels non inculpés ».

En 2013, Edward Snowden avait révélé l’existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques avant d’être inculpé par le gouvernement américain pour espionnage.