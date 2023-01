Accidents médicaux: les indemnisations ont bondi de 67%

Plus de 14 millions d’euros ont été versés aux victimes par l’Inami en 2021. Une hausse qui s’explique surtout par une importante résorption du retard accumulé dans le traitement des dossiers.

Cela n’arrive pas qu’aux autres. Si elles restent rares au regard du nombre d’interventions chirurgicales réalisées chaque année, l’Organisation mondiale de la Santé estimait en 2018 que près de 20.000 erreurs médicales se produisent chaque année dans nos hôpitaux, pouvant mener jusqu’à 2.000 décès. Difficile de déterminer avec exactitude ces données car un certain nombre de ces problèmes sont directement traités par les assurances qui couvrent les médecins et les chirurgiens. Mais quand ce n’est pas le cas – les professionnels n’ont pas l’obligation de s’assurer – ou que litige mène à une indemnisation insuffisante ou que les assurances n’estiment pas devoir intervenir parce que la responsabilité du médecin n’est pas établie, c’est l’Inami via son fonds des accidents médicaux (FAM) qui entre en scène.