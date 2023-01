Chelsea a trouvé l’astuce pour contourner le fair-play financier

Todd Boehly, on ne sait pas trop à quoi il joue, mais le ventru entrepreneur américain est plus un gourmand qu’un gourmet à première vue. Plus il dépense pour renforcer (?) Chelsea, plus les Blues reculent au classement. Et plus Potter, qu’il s’est aussi offert pour prendre la succession de Tuchel, montre ses limites de coach. Son intérêt est sans doute ailleurs, plus sur les plateformes digitales que sur les terrains en herbe…, mais c’est une autre histoire.

Généreux dans la dépense, le patron US l’est tout autant désormais avec la durée des contrats des joueurs récemment acquis, supérieure aux 5 années maximum stipulées par la FIFA. Néanmoins, l’organe faîtier du football laisse la liberté aux différentes législations nationales d’étendre cette période. Et Chelsea s’est engouffré dans l’ouverture, suscitant l’émoi de l’UEFA, qui a identifié une manœuvre pour contourner son Fair-play financier (FPF).