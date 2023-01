C’est l’heure de la rentrée pour Loïc Vliegen et son leader

C’est désormais, avec Aimé De Gendt, le coureur le plus fidèle aux couleurs de Jean-François Bourlart. En 2019, Loïc Vliegen a rejoint la formation basée à Tournai, jadis baptisée Wanty-Gobert. Le Liégeois a vu le projet grandir, s’étendre puis prendre ses aises au point de poser les pieds sur la table dans le WorldTour. Vainqueur du Tour de Wallonie il y a quatre ans, encore deuxième de l’épreuve l’année dernière, il a aussi assisté à l’émergence tonitruante de Biniam Girmay. Un talent absolu pour qui, le Wallon l’assure, il adore se dépouiller. À commencer par le challenge de Majorque, dès ce mercredi, où les deux coureurs effectuent leur rentrée et où « Bini » avait claqué la première victoire de l’équipe lors de leur folle saison 2022. « On fait toujours chambre commune sur les courses », explique, depuis la Costa Blanca où il termine le stage hivernal de son équipe WorldTour, Loïc Vliegen, vingt-neuf ans.